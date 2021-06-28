Погода в Новосибирске останется неустойчивой

Погода в Новосибирской области на этой неделе будет неустойчивой: ожидаются дожди с грозами, но постепенно будет теплеть, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Сейчас над нами располагается центр циклона, поэтому в центральных и восточных районах довольно интенсивные дожди. Завтра, по мере смещения циклона, он потеряет свою силу, и погода несколько улучшится», – рассказала собеседница.

Постепенно начнет теплеть. По словам Лапчик, в ночь на вторник по Новосибирской области будет 9-14, днем – 22-27, по городу – 23-25 градусов.

«В последующие двое суток характер погоды будет достаточно неустойчивым. Ожидается прохождение атмосферных фронтов», – добавила синоптик.

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Днем в среду в отдельных районах области, а также в Новосибирске ожидаются дожди и грозы. Температура ночью будет на уровне 11-16, днем – 24-29 градусов тепла, в городе – 22-24 градусов.

Небольшой дождь возможен также в ночь на четверг. Ночные температуры ожидаются на уровне 15-17 градусов, дневные – 24-26 градусов.