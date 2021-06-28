Синоптики спрогнозировали дождливую неделю для Забайкалья

Неустойчивая, умерено теплая погода ожидается в течение недели в Забайкальском крае. В большинстве районов пройдут дожди, утром ожидаются туманы, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Со вторника по пятницу на большей территории Забайкальского края пройдут дожди, по западным, центральным и южным, местами юго-восточным районам ливни, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

Температура днем будет понижаться. Если во вторник воздух прогреется до 31 градуса тепла, то в среду столбик термометра опустится до 29, а в четверг до 27 градусов. По северным районам ожидается от 16 до 21 градуса выше нуля.

Ночью во вторник синоптики прогнозируют в большинстве районов от 13 до 18 градусов тепла. В четверг и пятницу ночная температура опустится на 1-2 градуса.