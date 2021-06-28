Новосибирец пытался выбросить жену с восьмого этажа

Житель Новосибирска в ссоре потащил жену за волосы к окну и пытался выбросить с восьмого этажа, женщину спасла сестра, сообщило в понедельник СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, преступление произошло в марте на Приморской улице в микрорайоне ОбьГЭС. 47-летний местный житель выпивал вместе со своей женой и ее сестрой.

«Между мужчиной и его 44-летней супругой возникла ссора, в ходе которой муж высказал своей супруге угрозу убийством, открыл окно на кухне квартиры, после чего в коридоре схватил за волосы свою супругу и потащил ее к открытому окну, где, подняв ее на подоконник, пытался выбросить потерпевшую из окна восьмого этажа», – говорится в сообщении.

Сестра женщины оттолкнула мужчину и его супругу от открытого окна внутрь квартиры и закрыла его створку.

Новосибирца арестовали, вину в покушении на убийство он признал частично. Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.