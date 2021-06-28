НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Новосибирец пытался выбросить жену с восьмого этажа

Источник:
Sibnet.ru
482 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Новосибирска в ссоре потащил жену за волосы к окну и пытался выбросить с восьмого этажа, женщину спасла сестра, сообщило в понедельник СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, преступление произошло в марте на Приморской улице в микрорайоне ОбьГЭС. 47-летний местный житель выпивал вместе со своей женой и ее сестрой.

«Между мужчиной и его 44-летней супругой возникла ссора, в ходе которой муж высказал своей супруге угрозу убийством, открыл окно на кухне квартиры, после чего в коридоре схватил за волосы свою супругу и потащил ее к открытому окну, где, подняв ее на подоконник, пытался выбросить потерпевшую из окна восьмого этажа», – говорится в сообщении.

Сестра женщины оттолкнула мужчину и его супругу от открытого окна внутрь квартиры и закрыла его створку.

Новосибирца арестовали, вину в покушении на убийство он признал частично. Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Еще по теме
Мошенник из Бурятии обманул красноярцев на 2,5 млн рублей
Партию контрафактной водки изъяли в Барнауле
Житель Кузбасса на спор поджег чужой автомобиль
Следователи снизили размер налоговых претензий к Быкову
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирский регион вошел в топ по самому недоступному жилью
Резкий рост тарифов на мусор в Новосибирске признали законным
Фотограф показал солнечную ночь в Норильске
Синоптики спрогнозировали дождливую неделю для Забайкалья
Самое популярное
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Шансы выигрыша увеличиваются на Конкурсе футбольных прогнозов
World of Tanks получила масштабное обновление
Загадочный космический объект приблизился к Земле
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
28 июня 19:00
(МСК)
Хорватия
Испания
28 июня 22:00
(МСК)
Франция
Швейцария
Весь календарь
Последние матчи
27 июня 22:00
(МСК)
Бельгия 1
Португалия 0
27 июня 19:00
(МСК)
Нидерланды 0
Чехия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 45 голосов
  • Kohka76 — 27 голосов
  • SYROGAT — 26 голосов
написать кричалку
Картина дня
Кремль опроверг введение обязательной вакцинации
Китай заявил об успешном развитии России под руководством Путина
Названы симптомы нового штамма коронавируса «лямбда»
Новый ГОСТ сделает хлеб дороже
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"

misha5958317

Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........

Uynachalnica

Харошая инициатива! Нужно и дальше продолжать, допустим: вице-губернатор по контролю за проведением старушек...

Uynachalnica

Расширят то, расширят, а кто ее потянуть сможет после июня? Тут еще с новой волной и штаммами, как бы...
Sibnet.Ru