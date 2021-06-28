Мошенник из Бурятии обманул красноярцев на 2,5 млн рублей

Железногороский суд в Красноярском крае вынес приговор уроженцу Бурятии, обманувшим за несколько лет нескольких человек на сумму более 2,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В мае 2019 года оперативники в Красноярске задержали уроженца Бурятии по подозрению в мошенничестве с денежными переводами и кредитами. Суд доказал его причастность к 13 эпизодам. Потерпевшие лишись более 2,5 миллиона рублей.

Полицейские установили, что в феврале 2017 года безработный уроженец Улан-Удэ получил доступ к информации о банковских счетах двух жителей Железногорска и жительницы Красноярка. После этого он перевел с их счета на свой 2,3 миллиона рублей.

После задержания выяснилась его причастность к 13 мошенничествам и 46 эпизодам покушений на мошенничество. Мужчина использовал чужие паспортные данные, или подделывал паспорта. По поддельным и чужим документам оформлял займы в микрофинансовых организациях онлайн.

В ходе обыска, в квартире подозреваемого изъяли 18 банковских карт, оформленных на вымышленных лиц и 17 бланков паспортов. Ущерб от его действий составил 2,8 миллиона рублей.

Краевой Следственный комитет предъявил ему обвинения по статьям: 158 УК РФ (кража), 159 УК РФ (мошенничество). А также по статьям 30 УК РФ и 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела и доказательства, пришел к выводу о виновности подсудимого и назначил четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.