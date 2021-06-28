Обязательную вакцинацию ввели в Хакасии

Главный санитарный врач Хакасии Татьяна Романова подписала постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан от коронавируса, документ опубликован на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

«Проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Республике Хакасии расценивается как неблагополучная», – написала Романова.

Установлено, что чаще всего болеют коронавирусом люди в возрасте 18-60 лет. Более половины заболевших – это работающее население, 19% – пенсионеры.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат работники торговли, салонов красоты, МФЦ, клиентских подразделений финансовых организаций, образования, бытовых услуг, транспорта, ЖКХ, культурных, спортивных и досуговых мероприятий.

До 1 июля руководители организаций должны предоставить списки подлежащих вакцинации. До конца августа не менее 60% работников должны получить оба компонента прививки.