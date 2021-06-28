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«Минное поле» на проспекте Дзержинского удивило водителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские водители пожаловались в соцсетях на ремонт проспекта Дзержинского, который выполняют в форме квадратов, назвав участок дороги минным полем.

Видео ремонта дороги появилось в соцсетях вечером в воскресенье. Речь идет об участке проспекта Дзержинского в районе парка «Березовая роща» в сторону улицы Красина.

«Какое-то удивительное ноу-хау по ремонту дороги. Какими-то квадратиками вырезают, непонятно вообще», – рассказал автор ролика.

Многие обвинили в ситуации мэра города Анатолия Локтя. Позже другие водители написали в комментариях, что дыры в дорожном полотне оперативно замазывают.

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Новосибирск #Транспорт и дороги
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