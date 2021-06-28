Кокорин открестился от эвакуированного Lamborghini

Lamborghini, якобы принадлежащий футболисту Александру Кокорину, эвакуировали в центре Москвы. Сам спортсмен заявил, что никакого отношения к ней не имеет.

Видео с эвакуацией опубликовал Telegram-канал 112. По его данным, инспекторы ГИБДД обратили внимание на Lamborghini, двигавшийся без номеров. При обыске машины полицейские нашли коллекцию из шести номерных знаков, в том числе табличку Х009АМ — именно на машине с такими номерами ездил Кокорин.

«Я удивился, когда увидел фото и подпись, что машина принадлежит мне. Я продал ее два года назад и никакого отношения к ней не имею», — цитирует Кокорина «Спорт-Экспресс».