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Семилетняя дочь Тимати перепела «Let My People Go» Армстронга

Источник:
Sibnet.ru
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Семилетняя дочь репера Тимати Алиса Юнусова выступила на отчетном джазовом концерте с песней «Let My People Go» более известной в исполнении Луи Армстронга.

Видео с выступления Алисы опубликовала в Instagram бабушка девочки Симона Юнусова, которая во многом занимается воспитанием внучки.

«Почему мы выбрали эту песню? Просто потому что она очень понравилась Алисе», — сказала о выборе репертуара Симона Юнусова.

Пользователи Сети отметили, что девочка пошла по стопам отца, выбрав музыку. Другие напомнили, что Алиса с детства занимается разными вида творчества и исполнение одной песни не означает, что теперь ребенок всю себя посвятит музыке.

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