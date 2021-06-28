Семилетняя дочь Тимати перепела «Let My People Go» Армстронга

Семилетняя дочь репера Тимати Алиса Юнусова выступила на
отчетном джазовом концерте с песней «Let My People Go» более известной в
исполнении Луи Армстронга.
Видео с выступления Алисы опубликовала в Instagram бабушка
девочки Симона Юнусова, которая во многом занимается воспитанием внучки.
«Почему мы выбрали эту песню? Просто потому что она очень
понравилась Алисе», — сказала о выборе репертуара Симона Юнусова.
Пользователи Сети отметили, что девочка пошла по стопам отца,
выбрав музыку. Другие напомнили, что Алиса с детства занимается разными вида
творчества и исполнение одной песни не означает, что теперь ребенок всю себя
посвятит музыке.