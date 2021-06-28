Травников попросит у федеральных властей больше вакцины от COVID

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросит у федеральных властей обеспечить бесперебойную поставку в регион вакцины от коронавируса – на прошлой неделе новосибирцы столкнулись с ее нехваткой.

В ближайшее время будет подготовлено письмо за подписью Травникова в Минздрав РФ с запросом об увеличении количества доз вакцины для Новосибирской области, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

«На прошлой неделе регион столкнулся с перебоями в наличии вакцины, фактически, работаем "с колес". Хорошо, что в ночь с пятницы на субботу удалось "выбить" дополнительные 45 тысяч доз. Но при сегодняшних темпах вакцинации этого хватит, в лучшем случае, до конца недели. Поэтому необходимо продолжать работу с федеральным центром всеми возможными средствами – письма, телефонные переговоры для обострения вопроса на федеральном штабе. Нам нужна вакцина», – сказал губернатор.

Глава Минздрава региона Константин Хальзов сообщил, что в ближайшие 7-10 дней ожидается поставка в Новосибирскую область около 55 тысяч доз вакцины.

В Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках. Мобильные пункты вакцинации от коронавируса работают почти в 20 общественных местах.