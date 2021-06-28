НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Травников попросит у федеральных властей больше вакцины от COVID

Источник:
Sibnet.ru
277 1
Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросит у федеральных властей обеспечить бесперебойную поставку в регион вакцины от коронавируса – на прошлой неделе новосибирцы столкнулись с ее нехваткой.

В ближайшее время будет подготовлено письмо за подписью Травникова в Минздрав РФ с запросом об увеличении количества доз вакцины для Новосибирской области, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

«На прошлой неделе регион столкнулся с перебоями в наличии вакцины, фактически, работаем "с колес". Хорошо, что в ночь с пятницы на субботу удалось "выбить" дополнительные 45 тысяч доз. Но при сегодняшних темпах вакцинации этого хватит, в лучшем случае, до конца недели. Поэтому необходимо продолжать работу с федеральным центром всеми возможными средствами – письма, телефонные переговоры для обострения вопроса на федеральном штабе. Нам нужна вакцина», – сказал губернатор.

Глава Минздрава региона Константин Хальзов сообщил, что в ближайшие 7-10 дней ожидается поставка в Новосибирскую область около 55 тысяч доз вакцины.

В Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках. Мобильные пункты вакцинации от коронавируса работают почти в 20 общественных местах.

Еще по теме
Специальный чиновник по борьбе с коронавирусом появился в России
Обязательную вакцинацию ввели в Хакасии
Томский дворец спорта стал COVID-госпиталем
Роспотребнадзор Забайкалья ввел обязательную вакцинацию в регионе
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Детсады «заминировали» в Абакане
Мошенник из Бурятии обманул красноярцев на 2,5 млн рублей
Обязательную вакцинацию ввели в Хакасии
«Минное поле» на проспекте Дзержинского удивило водителей
Самое популярное
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Шансы выигрыша увеличиваются на Конкурсе футбольных прогнозов
World of Tanks получила масштабное обновление
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
28 июня 19:00
(МСК)
Хорватия
Испания
28 июня 22:00
(МСК)
Франция
Швейцария
Весь календарь
Последние матчи
27 июня 22:00
(МСК)
Бельгия 1
Португалия 0
27 июня 19:00
(МСК)
Нидерланды 0
Чехия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 43 голоса
  • Kohka76 — 27 голосов
  • SYROGAT — 25 голосов
написать кричалку
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
69
Кремль посчитал инцидент с британским эсминцем провокацией
53
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
31
Эксперт призвала поднять тарифы на холодную воду
23
Путин перечислил заслуги Кадырова
21
Москву расстроил отказ ЕС от саммита с Россией
Sibnet.Ru