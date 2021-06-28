Высмеянная Ургантом депутат Пинус пойдет в Госдуму от партии «Родина»

Новосибирский депутат Горсовета Наталья Пинус пойдет на выборы в Госдуму от партии «Родина», сообщила пресс-служба регионального отделения партии. В прошлом году она прославилась тем, что просила своих подписчиков в соцсетях скинуться ей на печь для обжига керамики, что привлекло внимание шоумена Ивана Урганта.

Как сообщается на сайте новосибирского отделения «Родины», Пинус станет кандидатом в депутаты от одномандатного округа № 137. Ранее она выступала как независимый депутат, в сентябре Пинус вошла в Горсовет.

Региональный список «Родины» возглавит депутат Заксобрания Константин Антонов. Еще один депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин вошел в общефедеральный список партии.

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Прошлой осенью Наталья Пинус оказалась в центре скандала: она попросила подписчиков скинуться на печь для обжига керамики, ей быстро удалось собрать 100 тысяч рублей. Поступок депутата привлек внимание Урганта, который высмеял ее в своем шоу на Первом канале.

Выборы в Государственную думу должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.