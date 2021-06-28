Экс-участник дуэта «Дантес & Олейник» выпустил первый сольный альбом

Певец Владимир Дантес, победивший на второй «Фабрике звезд» на Украине, выпустил первый сольный альбом «Твоя любимая музыка» спустя 10 лет
после распада дуэта «Дантес & Олейник».
«Мой первый альбом — это синергия всей той музыки, на
которой я рос, и которая мне нравилась. Сегодня я слушал рок, завтра — жуткую
попсу, послезавтра — классику, да и вообще мог слушать все это в один день и
час», — описал Дантес новый альбом.
В альбом «Твоя любимая музыка» вошли семь треков — «Другая
музыка», «Книжки мишки», «Блин», «Бьем по глазам» (caver на трек группы Total),
«Sasha», «Девочка» и «Сука». В треке «Другая музыка» Дантес назвал своих
любимых исполнителей, противопоставив хорошей музыке Ольгу Бузову.