Новый мультфильм про пчелку Майю вышел в Wink

Мультфильм «Пчелка Майя: Медовый движ», вышедший в прокат в этом году, появился в видеосервисе Wink.

«Медовый движ» — четвертый фильм из серии историй про пчелку Майю. В четвертой части Майя и ее лучший друг Вилли спасают принцессу-муравьишку. Это сказочное и опасное приключение приведет их в необычные новые миры и проверит их дружбу на прочность.

Мультфильм «Пчелка Майя: Медовый движ» можно посмотреть в Winkза 299 рублей в стандартном качестве, и в высоком за 349 рублей.