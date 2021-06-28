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Новый мультфильм про пчелку Майю вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Пчелка Майя: Медовый движ»

Мультфильм «Пчелка Майя: Медовый движ», вышедший в прокат в этом году, появился в видеосервисе Wink.

«Медовый движ» — четвертый фильм из серии историй про пчелку Майю. В четвертой части Майя и ее лучший друг Вилли спасают принцессу-муравьишку. Это сказочное и опасное приключение приведет их в необычные новые миры и проверит их дружбу на прочность.

Мультфильм «Пчелка Майя: Медовый движ» можно посмотреть в Winkза 299 рублей в стандартном качестве, и в высоком за 349 рублей.

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