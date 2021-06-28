Новый мультфильм про пчелку Майю вышел в Wink

Фото: © кадр из мультфильма «Пчелка Майя: Медовый движ»
Мультфильм «Пчелка Майя: Медовый движ», вышедший в прокат в
этом году, появился в видеосервисе Wink.
«Медовый движ» — четвертый фильм из серии историй про пчелку
Майю. В четвертой части Майя и ее лучший друг Вилли спасают
принцессу-муравьишку. Это сказочное и опасное приключение приведет их в
необычные новые миры и проверит их дружбу на прочность.
Мультфильм «Пчелка Майя: Медовый движ» можно посмотреть в Winkза 299 рублей в стандартном качестве, и в высоком за 349 рублей.