Томский дворец спорта стал COVID-госпиталем

Дворец спорта в Томске с понедельника будет принимать пациентов с коронавирусом, сообщил департамент здравоохранения Томской области.

«Во временном госпитале, оснащенным всем необходимым, будут лечиться пациенты с легким и средне-тяжелым течением заболевания. Основную часть персонала составят медики областной клинической больницы», – сказал губернатор региона Сергей Жвачкин.

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В новом госпитале площадью 2,3 тысячи квадратных метров размещены 249 коек, оборудованных системой подачи кислорода.

Предусмотрена возможность увеличить количество коек как минимум вдвое. Отделение интенсивной терапии на 16 коек обеспечено реанимационным оборудованием.

Ранее власти региона сообщали, что дворец спорта в Томске будет открыт как инфекционный госпиталь в случае третьей волны коронавируса, чтобы обеспечить доступность других больниц по профилям, не связанным с COVID-19.