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Бельгия выбила Португалию с чемпионата Европы по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © rbfa.be

Сборная Бельгии с минимальным счетом победила команду Португалии на Евро-2020 и вышла в четвертьфинал.

Победный гол на 42-й минуте забил полузащитник Торган Азар. После поражение нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду швырнул на поле капитанскую повязку.

«Мы разочарованы и опечалены. У меня есть некоторые игроки, которые плачут в раздевалке. Они отдали все. Бельгия сделала шесть ударов и забила. У нас было 29 ударов, и мы дважды попали в штангу и проиграли», — прокомментировал поражение главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

В четвертьфинале турнира сборная Бельгия сыграет с командой Италии, которая ранее победила Австрию.

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ЕВРО 2020 #Футбол
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