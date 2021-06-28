Смена имиджа Натальи Орейро привела в восторг фанатов

Певица и актриса Наталья Орейро впервые за долго время
сменила образ, перекрасившись в блондинку. Поклонники высоко оценили
преображение.
Преображение актрисы связано со съемками в новом эксклюзивном
сериале под названием SantaEvita, в коем она играет роль первой леди Аргентины,
Эвы Перон. Об этом Орейро написала в Instagram.
Поклонники Натальи Орейро в комментариях к фото с
обновленным цветом волос выразили свой восторг преображением. Многие отметили,
что блондинкой актрисе быть очень к лицу. Более того, пост блондинки Орейро
собрал в два раза больше «лайков», чем предыдущие публикации актрисы.