Смена имиджа Натальи Орейро привела в восторг фанатов

Певица и актриса Наталья Орейро впервые за долго время сменила образ, перекрасившись в блондинку. Поклонники высоко оценили преображение.

Преображение актрисы связано со съемками в новом эксклюзивном сериале под названием SantaEvita, в коем она играет роль первой леди Аргентины, Эвы Перон. Об этом Орейро написала в Instagram.

Поклонники Натальи Орейро в комментариях к фото с обновленным цветом волос выразили свой восторг преображением. Многие отметили, что блондинкой актрисе быть очень к лицу. Более того, пост блондинки Орейро собрал в два раза больше «лайков», чем предыдущие публикации актрисы.