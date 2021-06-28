НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Смена имиджа Натальи Орейро привела в восторг фанатов

Источник:
Sibnet.ru
411 0

Певица и актриса Наталья Орейро впервые за долго время сменила образ, перекрасившись в блондинку. Поклонники высоко оценили преображение.

Преображение актрисы связано со съемками в новом эксклюзивном сериале под названием SantaEvita, в коем она играет роль первой леди Аргентины, Эвы Перон. Об этом Орейро написала в Instagram.

Поклонники Натальи Орейро в комментариях к фото с обновленным цветом волос выразили свой восторг преображением. Многие отметили, что блондинкой актрисе быть очень к лицу. Более того, пост блондинки Орейро собрал в два раза больше «лайков», чем предыдущие публикации актрисы.

Еще по теме
Пиар-директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Клава Кока пообещала за «лайки» показать свои обнаженные фото
Супермодель Джиджи Хадид сообщила о завершении карьеры
Вышел Playboy с обнаженной Клавой Кокой
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Детсады «заминировали» в Абакане
Мошенник из Бурятии обманул красноярцев на 2,5 млн рублей
Обязательную вакцинацию ввели в Хакасии
«Минное поле» на проспекте Дзержинского удивило водителей
Самое популярное
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Шансы выигрыша увеличиваются на Конкурсе футбольных прогнозов
World of Tanks получила масштабное обновление
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
28 июня 19:00
(МСК)
Хорватия
Испания
28 июня 22:00
(МСК)
Франция
Швейцария
Весь календарь
Последние матчи
27 июня 22:00
(МСК)
Бельгия 1
Португалия 0
27 июня 19:00
(МСК)
Нидерланды 0
Чехия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • ACTPAJI — 123 балла
  • volshebstvoikot — 123 балла
  • ld_andrey — 120 баллов
сделать прогноз
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Топ комментариев

Иркут 69

У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"

misha5958317

Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........

Uynachalnica

Расширят то, расширят, а кто ее потянуть сможет после июня? Тут еще с новой волной и штаммами, как бы...

Uynachalnica

ЦитатаОдной из лучших консервативных стратегий она назвала депозиты. - пусть это расскажет вкладчикам...
Sibnet.Ru