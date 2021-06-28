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Туристам объяснили правила въезда в Турцию

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники аэропорта делают тесты на коронавирус
Фото: © Группа компаний S7

Туристам, собравшимся в Турцию, необходимо будет предъявить доказательства, что они не болеют коронавирусом, переболели, или вакцинированы, сообщила Sibnet.ru директор турагентства «Африка» Наталья Куцевол.

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновили с 22 июня. Для сибиряков это станет одним из топовых направлений вместе с Кипром и ОАЭ, считают эксперты. Но для того, чтобы попасть в Турцию необходимо доказать, что человек не болеет коронавирусом.

«По прилете в страну нужно будет предъявить ПЦР тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда с переводом на английский язык», — перечислила Куцевол.

Получить его можно через «Госуслуги». Если туристы вакцинировался, то с момента введения второго компонента вакцины должно пройти не менее двух недель, добавила директор турагентства. В этом случае турист освобождает от прохождения ПЦР-теста.

По данным ассоциации туроператоров России, переболевший коронавирусом турист также может предъявить справку о наличии у него антител. Форма справки еще до конца неясна, и о ней лучше уточнять у туроператоров.

С понедельника Россия также должна возобновить полеты еще в восемь стран: США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Кипр и Северную Македонию.

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