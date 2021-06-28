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Ливень затопил улицы Томска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Улицы Томска превратились в реки после сильного дождя в воскресенье. Пользователи соцсетей поделились фото и видео разгула стихии.

Сильные дожди прошли в Томске в воскресенье. В соцсетях появились десятки фото и видео затопленных улиц города.

От последствий ливня пострадали автомобили, а у жильцов дома №48 по Петропавловской улице полностью затопило жилье.

Власти города сообщили, что ливневки не справились с силой стихии. Оперативные группы начали их очистку, а также закрыли крышки люков, которые смыло водой.

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Томск #Город #Гео #Стихии
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Топ комментариев

Иркут 69

У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"

misha5958317

Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........

Uynachalnica

Расширят то, расширят, а кто ее потянуть сможет после июня? Тут еще с новой волной и штаммами, как бы...

Uynachalnica

ЦитатаОдной из лучших консервативных стратегий она назвала депозиты. - пусть это расскажет вкладчикам...
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