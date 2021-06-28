Ливень затопил улицы Томска

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Улицы Томска превратились в реки после сильного дождя в воскресенье. Пользователи соцсетей поделились фото и видео разгула стихии.
Сильные дожди прошли в Томске в воскресенье. В соцсетях появились десятки фото и видео затопленных улиц города.
От последствий ливня пострадали автомобили, а у жильцов дома №48 по Петропавловской улице полностью затопило жилье.
Власти города сообщили, что ливневки не справились с силой стихии. Оперативные группы начали их очистку, а также закрыли крышки люков, которые смыло водой.