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Дети утонули в пруду в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Двое детей купались одни и утонули в пруду в Сузунском районе Новосибирской области, сообщило в воскресенье СУ СКР по региону.4

По информации ведомства, тела двоих детей десяти и восьми лет нашли вечером в воскресенье в пруду на реке Каменке недалеко от села Бобровка Сузунского района.

«По предварительным данным, двое несовершеннолетних без присмотра взрослых в ходе прогулки на велосипедах решили искупаться в пруду и утонули», – говорится в сообщении.

Тела погибших обнаружил отец одного из мальчиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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