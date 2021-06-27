Дети утонули в пруду в Новосибирской области

Двое детей купались одни и утонули в пруду в Сузунском районе Новосибирской области, сообщило в воскресенье СУ СКР по региону.4

По информации ведомства, тела двоих детей десяти и восьми лет нашли вечером в воскресенье в пруду на реке Каменке недалеко от села Бобровка Сузунского района.

«По предварительным данным, двое несовершеннолетних без присмотра взрослых в ходе прогулки на велосипедах решили искупаться в пруду и утонули», – говорится в сообщении.

Тела погибших обнаружил отец одного из мальчиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.