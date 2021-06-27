Дети утонули в пруду в Новосибирской области

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Двое детей купались одни и утонули в пруду в Сузунском районе Новосибирской области, сообщило в воскресенье СУ СКР по региону.4
По информации ведомства, тела двоих детей десяти и восьми лет нашли вечером в воскресенье в пруду на реке Каменке недалеко от села Бобровка Сузунского района.
«По предварительным данным, двое несовершеннолетних без присмотра взрослых в ходе прогулки на велосипедах решили искупаться в пруду и утонули», – говорится в сообщении.
Тела погибших обнаружил отец одного из мальчиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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