Еще один пожар на АЗС испугал новосибирцев

Автомобиль загорелся на заправке в Новосибирске в воскресенье, фото пожара появились в соцсетях. ЧП испугало пользователей из-за недавнего крупного пожара с серией взрывов.

Пожар произошел на АЗС «Гранд» на Большевистской улице. Загорелся ВАЗ-2107. По информации подписчиков службы эвакуации «АСТ-54», после возгорания произошел хлопок и части автомобиля разлетелись на несколько десятков метров.

14 июня на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел крупный пожар с серией взрывов. Пострадали 33 человека, в том числе двое детей.