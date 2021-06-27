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Еще один пожар на АЗС испугал новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автомобиль загорелся на заправке в Новосибирске в воскресенье, фото пожара появились в соцсетях. ЧП испугало пользователей из-за недавнего крупного пожара с серией взрывов.

Пожар произошел на АЗС «Гранд» на Большевистской улице. Загорелся ВАЗ-2107. По информации подписчиков службы эвакуации «АСТ-54», после возгорания произошел хлопок и части автомобиля разлетелись на несколько десятков метров.

14 июня на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел крупный пожар с серией взрывов. Пострадали 33 человека, в том числе двое детей.

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