Неизвестный в Омске обстрелял школьниц, делавших селфи

Две девочки в Омске делали селфи на фоне заката, когда неизвестный обстрелял их из пневматического пистолета, сообщило в воскресенье СУ СКР по Омской области.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером в субботу на улице Демьяна Бедного в областном центре.

«Две двоюродные сестры (11 и 14 лет) делали селфи на фоне заката, когда неизвестный произвел в девочек выстрелы из пневматического ружья, попав в руки (предплечье)», – говорится в сообщении.

Девочки обратились в больницу. Врачи вытащили застрявшие в мягких тканях пульки и отпустили потерпевших домой.

Возбуждено дело по статье «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия». Виновника пока не нашли, разыскиваются очевидцы происшествия.