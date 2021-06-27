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Неизвестный в Омске обстрелял школьниц, делавших селфи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Две девочки в Омске делали селфи на фоне заката, когда неизвестный обстрелял их из пневматического пистолета, сообщило в воскресенье СУ СКР по Омской области.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером в субботу на улице Демьяна Бедного в областном центре.

«Две двоюродные сестры (11 и 14 лет) делали селфи на фоне заката, когда неизвестный произвел в девочек выстрелы из пневматического ружья, попав в руки (предплечье)», – говорится в сообщении.

Девочки обратились в больницу. Врачи вытащили застрявшие в мягких тканях пульки и отпустили потерпевших домой.

Возбуждено дело по статье «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия». Виновника пока не нашли, разыскиваются очевидцы происшествия.

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