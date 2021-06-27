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Путин поручил до 1 июля расширить льготную семейную ипотеку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, соответствующее поручение опубликованы на сайте Кремля.

«Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6% годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов», — говорится в поручении.

Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2021 года. Кроме того, Путин поручил обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока действия другой льготной ипотечной программы — на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней должна составить не более 7% (ранее было 6,5%), а максимальный размер кредита не должен превышать 3 миллиона рублей.

С соответствующими инициативами Путин выступил на пленарном заседании форума 4 июня.

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