Хорватия и Испания разыграют место в четвертьфинале Евро-2020

Сборные Хорватии и Испании встречаются в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 28 июня. Обе команды прибавляют по ходу турнира, а их представители считают, что фаворита в этом матче нет.

Хорватия в групповом этапе сначала уступила Англии (0:1), затем сыграла вничью с Чехией, а в заключительном туре уверенно победила Шотландию (3:1). Испания не могла нащупать свою игру и провела первые два матча вничью — с Швецией и Польшей, но затем раскатала сборную Словакии (5:0).

Это шестой чемпионат Европы для Хорватии и пятый подряд. Евро-2016 завершился для хорватов в 1/8 финала против сборной Португалии. Испания в седьмой раз подряд играет в финальной стадии чемпионата Европы. Победы в 2008 и 2012 годах сделали ее первой командой, которая дважды подряд завоевала трофей Анри Делонэ. На Евро-2016 путь Испании прервала Италия в 18 финала.

Начало матча Хорватия — Испания по расписанию: 19.00 мск

Где смотреть: прямая трансляция матча на телеканале «Матч!»

«Не могу дождаться, когда начнется матч с Испанией. Мне всегда нравится играть против сложных соперников, чтобы показать, на что мы на самом деле способны. Думаю, получится интересный матч. Мы все еще обсуждаем, как будем действовать с Испанией, но нам определенно нужно помешать испанцам чувствовать себя комфортно и играть в свой футбол. Если испанцы будут играть так, как им удобно — это будет убийственно для нас», — высказался полузащитник сборной Хорватии и ЦСКА Никола Влашич.

«Хорватия — не так команда, которая будет закрываться и играть от обороны. Но мы должны сосредоточиться на своих сильных сторонах и быть готовы к любой игре, которую предложит нам соперник», — выразил мнение полузащитник сборной Испании Дани Ольмо.

«Оборона у хорватов откровенно слабая. У Испании класс выше. Уверен, что минимум два испанцы забьют. Матч со словаками им придал уверенности. Они и раньше много создавали, но мало реализовывали. Сейчас в этом плане ситуация должна измениться», — оценил команды экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов.

В последний раз команды играли в Лиге наций УЕФА в 2018 году. Первый матч завершился сокрушительной победой Испании (6:0), но затем хорваты взяли реванш (3:2). Букмекеры предлагают поставить на Испанию за 1.63, а на Хорватию — за 6.65.