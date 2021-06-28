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Франция продолжит путь за медалями Евро-2020 через Швейцарию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/fff
Сборная Франции в понедельник, 28 июня встретится со сборной Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Если Франция считается фаворитом чемпионата, то Швейцария уже 67 лет не может выиграть в плей-офф, и исход матча, по мнению экспертов, практически предопределен.

Французы заняли первое место в группе F, хотя выиграли всего один из трех матчей (1:0 с Германией), а в двух последних сыграли вничью (Португалией и Венгрией). Швейцария вничью сыграла с Уэльсом, уступила Италии и победила Турцию. Этого хватило, чтобы выйти в плей-офф из группы А как одной из лучших команд, занявших третье место.

На прошлом чемпионате Европы французы завоевали серебро, уступив Португалии. Швейцария на том турнире остановилась на этапе 1/8 финала, уступив Польше.

Начало матча Франция — Швейцария по расписанию: 22.00 мск
Где смотреть: прямая трансляция матча на телеканале «Россия 1»

«Все считают, что Франция победит, и в этом наше преимущество. У нас не будет много моментов, а когда будут, нам обязательно нужно забивать», — отметил защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес.

«Не считаем себя фаворитами. Собираемся очень серьезно отнестись к матчу 1/8 финала со сборной Швейцарии, поскольку та совершенно точно не облегчит нам задачу», — скромно прокомментировал защитник сборной Франции Преснель Кимпембе.

Швейцария собирается играть в высоком темпе, постоянно давить на соперника, надежно выступать в обороне и не упускать моментов в контратаках. При этом эксперты отмечают, что Франция, похоже, берегла силы к плей-офф, и только теперь мы увидим настоящий французский футбол.

Последняя встреча команд состоялась на групповом этапе Евро-2016 и завершилась вничью. Букмекеры в своих прогнозах уверены в победе французов: поставить на их победу в можно с коэффициентом 1.55. Успех сборной Швейцарии оценен экспертами в 7.60.

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