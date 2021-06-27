РПЦ отказалась считать изнасилование поводом для аборта

Русская православная церковь (РПЦ) не считает беременность в результате изнасилования поводом для аборта, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион.

«Мнение церкви заключается в том, что если даже девушка забеременела в результате изнасилования, это не причина для того, чтобы делать аборт», — приводит ТАСС слова Иллариона.

Митрополит добавил, что РПЦ имеет опыт работы с изнасилованными девушками, которые решили не прерывать беременность, и впоследствии ребенок принес им счастье. «С точки зрения церкви каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие», — отметил он.

«Нерожденный младенец — это все равно уже младенец, это человек, это живое существо. Каждый такой человек имеет право на рождение. <...> Церковь последовательно выступает против абортов», — подчеркнул Иларион.