Минздрав предостерег от употребления некоторых напитков в жару

Глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал россиянам в жару отказаться от сладких, газированных напитков, кофе, спиртного и пить больше обычной воды.

«Недопустимо употребление алкоголя в жару, поскольку алкоголь способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызывать нарушение ритма», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Министр отметил, что одежда в такую погоду должна быть легкой, обеспечивать вентиляцию. Он также посоветовал россиянам не переедать и сократить время пребывания под открытым солнцем.

Если человек на жаре чувствует слабость, головокружение, тошноту, ему нужно как можно скорее переместиться в прохладное место, выпить воды, отдохнуть. Но если симптомы не проходят, следует вызвать врача, добавил Мурашко.