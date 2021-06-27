НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Минздрав предостерег от употребления некоторых напитков в жару

Источник:
РИА Новости
416 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал россиянам в жару отказаться от сладких, газированных напитков, кофе, спиртного и пить больше обычной воды.

«Недопустимо употребление алкоголя в жару, поскольку алкоголь способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызывать нарушение ритма», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Министр отметил, что одежда в такую погоду должна быть легкой, обеспечивать вентиляцию. Он также посоветовал россиянам не переедать и сократить время пребывания под открытым солнцем.

Если человек на жаре чувствует слабость, головокружение, тошноту, ему нужно как можно скорее переместиться в прохладное место, выпить воды, отдохнуть. Но если симптомы не проходят, следует вызвать врача, добавил Мурашко.

Еще по теме
Диетолог предупредила о последствиях отказа от мяса
Перечислены способы охладить квартиру без кондиционера
ВОЗ допустила новый локдаун после появления штамма «дельта плюс»
«Спутник Лайт» поступил в гражданский оборот
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирск вошел в топ экологически активных городов
Мотоциклист без прав разбился в Новосибирской области
Мужчины в Красноярском крае погибли на рыбалке
Раскрыта тайна первых обитателей Денисовой пещеры
Самое популярное
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Шансы выигрыша увеличиваются на Конкурсе футбольных прогнозов
World of Tanks получила масштабное обновление
Обсуждение (3)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
27 июня 19:00
(МСК)
Нидерланды
Чехия
27 июня 22:00
(МСК)
Бельгия
Португалия
Весь календарь
Последние матчи
26 июня 22:00
(МСК)
Италия 2
Австрия 1
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс 0
Дания 4
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • chebo17 — 106 баллов
  • djlbntkm — 106 баллов
  • musisayka — 106 баллов
сделать прогноз
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

Прикинь, если региональный акт противоречит федеральному, то он ничтожен! Именно поэтому мы - Федерация!

Иркут 69

У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"

ifhbrjd

Ты не волнуйся, ваши хозяева не страдают от отсутствия денег - страдаете только вы. Им сколько не дай...

Иркут 69

Капец, клиника... 😀Вот где жесть. Куда смотрят психиатры?
Sibnet.Ru