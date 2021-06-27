Трамп рассказал об отношениях с Путиным

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что у него сложились конструктивные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на американское давление на Россию

«Джо Байден ведет нашу экономику и страну к разрухе. Байден остановил американский газопровод Keystone XL, лишил американцев 48 тысяч рабочих мест, зато одобрил российский "Северный поток — 2" в Европе», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, он ввел санкции против «Северного потока — 2», остановил его строительство, но сумел установить хорошие отношения с Путиным

«Это хорошо. Это не плохо. Откровенно говоря, у меня также были замечательные отношения с президентом Си [председателем КНР Си Цзиньпином], пока вирус не нанес по нам удар», — сказал Трамп.