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Трамп рассказал об отношениях с Путиным

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента РФ

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что у него сложились конструктивные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на американское давление на Россию

«Джо Байден ведет нашу экономику и страну к разрухе. Байден остановил американский газопровод Keystone XL, лишил американцев 48 тысяч рабочих мест, зато одобрил российский "Северный поток — 2" в Европе», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, он ввел санкции против «Северного потока — 2», остановил его строительство, но сумел установить хорошие отношения с Путиным

«Это хорошо. Это не плохо. Откровенно говоря, у меня также были замечательные отношения с президентом Си [председателем КНР Си Цзиньпином], пока вирус не нанес по нам удар», — сказал Трамп.

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Политика #Мир #Россия
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