Ученые рассчитали предельную продолжительность жизни человека

Ученые, разработавшие приложение для прогнозирования максимальной продолжительности жизни, утверждают, что люди никогда не смогут жить дольше 150 лет.

«Расчеты указывают на полную потерю устойчивости человеческого тела, то есть способности к восстановлению, в возрасте от 120 до 150 лет», — приводит Daily Mail слова доктора Тима Пыркова из российско-сингапурского биотехнологического стартапа Gero.

Биологи и биофизики предоставили системе искусственного интеллекта ДНК и анализы сотен тысяч добровольцев из Великобритании и США. Это позволило им разработать приложение для iPhone с помощью которого пользователь может точно рассчитать скорость биологического старения и максимальную продолжительность жизни.

Существуют два ключевых параметра, ответственных за продолжительность жизни человека. Первый — это биологический возраст, связанный со стрессом, образом жизни и болезнями, а второй — устойчивость, отражающая, насколько быстро первый фактор возвращается в норму.

Это позволило команде определить, что максимальная продолжительность жизни человека составляет 150 лет, что почти вдвое превышает текущую среднюю продолжительность жизни в Великобритании, составляющую 81 год.