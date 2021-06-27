НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Ученые рассчитали предельную продолжительность жизни человека

Источник:
Daily Mail
493 3
Фото: © pixabay.com/4clients / Pixabay License

Ученые, разработавшие приложение для прогнозирования максимальной продолжительности жизни, утверждают, что люди никогда не смогут жить дольше 150 лет.

«Расчеты указывают на полную потерю устойчивости человеческого тела, то есть способности к восстановлению, в возрасте от 120 до 150 лет», — приводит Daily Mail слова доктора Тима Пыркова из российско-сингапурского биотехнологического стартапа Gero.

Биологи и биофизики предоставили системе искусственного интеллекта ДНК и анализы сотен тысяч добровольцев из Великобритании и США. Это позволило им разработать приложение для iPhone с помощью которого пользователь может точно рассчитать скорость биологического старения и максимальную продолжительность жизни.

Существуют два ключевых параметра, ответственных за продолжительность жизни человека. Первый — это биологический возраст, связанный со стрессом, образом жизни и болезнями, а второй — устойчивость, отражающая, насколько быстро первый фактор возвращается в норму.

Это позволило команде определить, что максимальная продолжительность жизни человека составляет 150 лет, что почти вдвое превышает текущую среднюю продолжительность жизни в Великобритании, составляющую 81 год.

Еще по теме
Обнаружены следы древнейшей эпидемии коронавируса
Раскрыта тайна первых обитателей Денисовой пещеры
Человечество поумнело благодаря внеземному вмешательству
Сибирские ученые получили прочный алюминий для авиации
смотреть все
Технологии #Наука #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дети утонули в пруду в Новосибирской области
Еще один пожар на АЗС испугал новосибирцев
Новосибирск вошел в топ экологически активных городов
Мотоциклист без прав разбился в Новосибирской области
Самое популярное
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Шансы выигрыша увеличиваются на Конкурсе футбольных прогнозов
World of Tanks получила масштабное обновление
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
Обсуждение (3)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
27 июня 22:00
(МСК)
Бельгия
Португалия
28 июня 19:00
(МСК)
Хорватия
Испания
Весь календарь
Последние матчи
27 июня 19:00
(МСК)
Нидерланды 0
Чехия 0
26 июня 22:00
(МСК)
Италия 2
Австрия 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 42 голоса
  • Kohka76 — 27 голосов
  • Алена Долина — 25 голосов
написать кричалку
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
69
Кремль посчитал инцидент с британским эсминцем провокацией
53
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
31
Эксперт призвала поднять тарифы на холодную воду
24
США испугались «уничтожения» авианосца российскими кораблями
23
Путин перечислил заслуги Кадырова
Sibnet.Ru