Российский беспилотник «Альтиус» впервые применил оружие

Новейший российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Альтиус» впервые применил оружие в ходе испытаний, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе

«Беспилотник "Альтиус" в рамках продолжающихся летных испытаний на одном из военных полигонов впервые нанес бомбовый удар по наземным мишеням», — сказал источник РИА Новости.

Он добавил, что «в течение лета с "Альтиусом" будет выполнена серия испытаний с нанесением ударов малогабаритными бомбами и ракетами по мишеням разных типов». Будут отрабатываться программы с уничтожением таких целей, как танки, легкобронированная техника, скопления живой силы условного противника, позиции артиллерии.

По словам источника, на аппарате используется универсальный комплекс вооружения, включающий свободнопадающие, корректируемые и управляемые авиабомбы малого калибра, а также управляемые ракеты.

Российский БПЛА "Альтиус" относится к средневысотным беспилотникам большой продолжительности полета тяжелого класса. Аппарат имеет взлетный вес около 6 тонн и может нести более тонны полезной нагрузки.

Беспилотник оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, имеет размах крыла 30 метров, потолок — до 12-14 километров и продолжительность полета до двух суток. Боевой радиус действия БПЛА составляет около 3,5 тысяч километров. «Альтиус» оснащен системой спутниковой связи, позволяющей управлять им на глобальных дальностях.