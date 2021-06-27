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Эксперт рассказал, как банки «раскручивают» на дорогие кредиты

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство методов обмана банками рассчитаны на клиентов, которые не смыслят в юридическом оформлении договоров и даже их не читают, предупредил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Панацея от всех попыток накручивания банками скрытых процентов, комиссий, очень проста — нужно внимательно читать договоры и при возможности показывать их юристам, запросив у банка копии. Грамотный юрист сможет за 10 минут рассказать, где и как клиент банка может быть обманут», — сказал агентству «Прайм» Коган.

По его словам, самая популярная история — это комиссии и страхование. Комиссии банка, как правило, прописываются за открытие и ведение счета клиента. При этом есть прямой запрет на такие комиссии, поэтому банки обычно включают их в стоимость кредита.

Он посоветовал перед оформлением кредита узнать свой кредитный рейтинг, чтобы банк не смог сослаться на низкие показатели долговой нагрузки и добросовестности кредитуемого, аргументируя высокую процентную ставку.

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Со страховкой все чуть сложнее. При оформлении ипотечного кредита страхование является фактором, который может серьезно повлиять на итоговую стоимость кредита, поэтому «отказываться от него не стоит — это выйдет дороже».

Еще одна важная история — нужно всегда закрывать кредитный счет. Это касается как потребительских, так и ипотечных займов, та также кредитных карт. Есть банки, которые могут начислить плату за обслуживание. Со временем она может вырасти до приличных сумм. При этом клиент может ничего об этом не знать, поэтому стоит быть аккуратнее.

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Экономика #Деньги
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