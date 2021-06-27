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Западный эксперт развенчал глупые иллюзии о расширении НАТО

Источник:
Insider
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Фото: NATO / Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Подходом к России должна стать стратегия, основанная на реализме и сдерживании, считает обозреватель Insider Роберт Мур. Иллюзии о том, что расширение НАТО заставит Москву подчиниться, «слепо идеалистичны и невежественны с исторической точки зрения», уверен он.

Североатлантический альянс был сформирован после Второй мировой войны, чтобы объединить ресурсы западных стран против «экспансионистских целей Советского Союза». «В этом смысле НАТО оказался успешной структурой — в 1991 году СССР развалился», — пишет обозреватель

Но затем стали искать поводы для его сохранения. Сперва он существовал для продвижения демократии, а теперь из-за других причин, начиная с миграции и заканчивая изменением климата. Это выходит за рамки первоначальной цели НАТО, созданной как оборонительный альянс для защиты от угрозы, которой ныне уже не существует, отмечает Мур.

По его словам, сегодняшняя Россия, обладающая ядерным оружием и мощными обычными вооружениями, политически и доктринально отличается от Советского Союза. Она далека и от легенды о националистической мощи Российской империи.

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Администрация президента США Джо Байдена должна согласиться с такой реалистичной оценкой России, если они хотят развивать двусторонние отношения, которые наилучшим образом служат национальным интересам США. Принятие в НАТО Украины или Грузии принесет Западу очень мало преимуществ, в то же время значительно увеличит риски для самого блока.

«Мы должны отказаться от иллюзий, что наше влияние превратит Россию в функционирующую демократию западного образца. Если три десятилетия, прошедшие после холодной войны, что-то и доказали, так это то, что попытки использовать НАТО в качестве инструмента для достижения этой цели имеют противоположный эффект», — заключил автор.

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Политика #Мир #Военная политика
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