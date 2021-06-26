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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Названы самые популярные вопросы для Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Наиболее популярными темами вопросов граждан для прямой линии с президентом являются борьба с коронавирусом, вакцинация, распределение бесплатных лекарств и жилищный вопрос, следует из данных телеканала «Россия 24».

«Людей интересует, какие вакцины выбрать и какие есть в тех поликлиниках, куда они обращаются. Поступают вопросы по распределению бесплатных лекарств в аптеках. По жилищной теме людей интересует переселение из аварийного жилья и бараков, ремонт и улучшение жилищных условий», — отмечается в сообщении телеканала.

Всего граждане уже отправили Путину более 100 тысяч вопросов. Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» в этом пройдет 30 июня. Из-за коронавирусных ограничений мероприятие пройдет в высокотехнологичном формате, упор будет сделан на смартфоны.

Прямую линию будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Путин будет отвечать на интересующие граждан вопросы. Вопросы можно будет задать через специальное приложение.

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