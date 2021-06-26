Windows 11 удалит «вечный» браузер

Новая операционная система Windows 11 лишится «вечного» браузера Internet Explorer, полная поддержка которого прекращается 15 июня 2022 года.

Место фирменного браузера займет более свежая разработка — обозреватель Edge. Отмечается, что Microsoft Edge станет браузером по умолчанию для Windows 11, тогда как Internet Explorer 11 будет недоступен.

Internet Explorer появился в 1995 году, после чего на некоторое время стал самым популярным браузером в мире, который тогда был установлен более чем у 90% пользователей интернета из-за своего наличия на каждом компьютере с операционной системой Windows.

Доля Internet Explorer на рынке начала резко снижаться после появления Mozilla Firefox и Chrome. Так, в 2012 году доля пользователей фирменного браузера Microsoft составляла уже менее 30%, а в 2016 году опустилась до уровня менее 10%.