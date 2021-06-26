НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

«Спутник Лайт» поступил в гражданский оборот

Источник:
Sibnet.ru
121 0
Фото: © правительство Республики Алтай

Однокомпонентная версия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Завершен этап контроля, и первые серии "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 миллионов доз поступит в гражданский оборот»,— цитирует Мурашко ТАСС.

«Спутник Лайт» — четвертая российская вакцина от коронавирусной инфекции, она представляет собой первый компонент «Спутника V» центра имени Гамалеи. Также россиян прививают вакцинами «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.

Планируется, что «Спутник Лайт» будет использоваться для ревакцинации россиян, а также платной вакцинации трудовых мигрантов. Кроме этого, препарат планируют продавать за границу.

Тема: Коронакризис
Обнаружены следы древнейшей эпидемии коронавируса
Медики продемонстрировали упражнения для больных COVID
Новый штамм коронавируса «лямбда» вырвался на свободу
Власти Бурятии разрешили передвижения привитым от COVID
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мужчины в Красноярском крае погибли на рыбалке
Раскрыта тайна первых обитателей Денисовой пещеры
Медики продемонстрировали упражнения для больных COVID
Сибиряки собрались в путешествия, несмотря на пандемию
Самое популярное
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Охотники убили медведя-людоеда в парке «Ергаки»
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • лис67 — 92 балла
  • tgu20-031-037 — 91 балл
  • серж2000 — 91 балл
сделать прогноз
Картина дня
Германия запретила авиасообщение с Россией
Биткоин обвалит «крест смерти»
Раскрыта тайна первых обитателей Денисовой пещеры
Обнаружены следы древнейшей эпидемии коронавируса
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

лачинов

А то что гражданам тоже не хватает денег это в расчет не принимается? Почему потребитель должен оплачивать...

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!

Lad1972

Эксперт скромно умалчивает, что поднятие тарифоа на хв, потдимет также тарифы и на горячую воду, и на...

Uynachalnica

Этим же законом каждый имеет право на отказ от прививки.
Sibnet.Ru