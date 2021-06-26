«Спутник Лайт» поступил в гражданский оборот

Однокомпонентная версия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Завершен этап контроля, и первые серии "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 миллионов доз поступит в гражданский оборот»,— цитирует Мурашко ТАСС.
«Спутник Лайт» — четвертая российская вакцина от коронавирусной инфекции, она представляет собой первый компонент «Спутника V» центра имени Гамалеи. Также россиян прививают вакцинами «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.
Планируется, что «Спутник Лайт» будет использоваться для ревакцинации россиян, а также платной вакцинации трудовых мигрантов. Кроме этого, препарат планируют продавать за границу.
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