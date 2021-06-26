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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Жесткие диски WD My Book Live сами удалили данные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sinchen.Lin / Attribution License

Внешние накопители WD My Book Live и WD My Book Live Duo массово стерли данные пользователей из-за хакерской атаки.

Компания Western Digital в заявлении на своем официальном сайте признала, что злоумышленники смогли использовать уязвимость в сетевых хранилищах и подключиться к ним удаленно для выполнения команды сброса до заводских настроек, стирания данных и установки трояна.

Производитель также попросил всех пользователей My Book Live и My Book Live Duo срочно отключить незатронутые атакой сетевые хранилища от внешней Сети. В ходе атаки хакеры сканируют интернет на наличие открытых портов к интерфейсам доступа к My Book Live и My Book Live Duo.

Предположительно, что для атаки используется критическая уязвимость CVE-2018-18472, которая стала известна еще в 2018 году. В ходе атаки на сетевые хранилища пользователей хакеры устанавливают троян «.nttpd, 1-ppc-be-t1-z», сейчас его изучают ведущие антивирусные сервисы.

Последний раз прошивка жестких дисков WD My Book Live и WD My Book Live Duo обновлялась в 2015 году, поэтому производитель фактически оставил свои устройства беззащитными перед обнаруженной уязвимостью.

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