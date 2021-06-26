Биткоин обвалит «крест смерти»

График биткоина показывает на формирование так называемого «креста смерти», который указывает на дальнейшее снижение курса самой популярной криптовалюты, уверены эксперты.

«Фигура креста смерти прослеживается, но любое рыночное движение — даже падение — это возможность для извлечения прибыли. Формирование креста смерти, который может говорить о дальнейшем снижении курса биткоина, можно выгодно использовать в шорт-позициях», — отмечает основатель DAOconsensus Илья Чураков.

Официальный представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко указывает, что «крест смерти» в среднесрочной перспективе может означать снижение курса биткоина. Однако долгосрочно криптовалюта вырастет, полагает специалист.

По оценке участников рынка, до конца лета биткоин может упасть до 25 тысяч долларов, а наиболее вероятным станет закрепление стоимости криптовалюты на уровне 30 тысяч долларов и постоянную волатильность вокруг этой цифры.

Стоимость биткоина 22 июня впервые с января опускалась до отметки 28 тысяч долларов, затем она поднялась до 34 тысяч. В целом за прошедший месяц биткоин подешевел на 11% после рекордного роста, который продолжался почти весь 2020 год.