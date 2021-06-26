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Футболист потратил полмиллиона евро на ужин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/erling.haaland/

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд удивил серьезными тратами во время отдыха в Греции.

Так, футболист потратил 500 тысяч евро на ужин, который длился около шести часов, утверждает издание Sportime. На ужине присутствовали Холанд, а также несколько его друзей, которые отдыхают вместе с ним.

Холанд заказал большое количество еды, а также четыре бутылки элитного шампанского Cristal Vintage, которое стоит 70 тысяч евро за каждую бутылку. Кроме этого, нападающий после завершения ужина оставил 30 тысяч евро чаевых.

В минувшем сезоне норвежец забил 27 голов и сделал шесть результативных передач в 28 матчах Бундеслиги. Эксперты называют его одним из претендентов на звание лучшего футболиста мира в ближайшие годы.

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