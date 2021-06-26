Раскрыта тайна первых обитателей Денисовой пещеры

Ученые впервые восстановили подробную хронологию заселения знаменитой Денисовой пещеры в Алтайском крае — оказалось, что кроме денисовцев и неандертальцев в ней также обитали представители современного вида людей.

Исследователи Института эволюционной антропологии в Германии и новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН собрали и проанализировали 728 образцов осадочных пород. ДНК Homo sapiens нашли в 175 образцах, пишет Nature.

Выполнил датирование образцов, авторы установили, что самая старая человеческая ДНК имеет возраст от 250 до 170 тысяч лет и принадлежит денисовцам. ДНК неандертальцев появляется только в самом конце этого периода.

Впоследствии денисовцы и неандертальцы неоднократно заселяли Денисову пещеру, но при этом есть период между 130 и 100 тысячами лет назад, когда ДНК денисовцев отсутствовала. После перерыва они вернулись, но уже несли другую митохондриальную ДНК.

Что касается современного человека, то он впервые поселился в пещере 45 тысяч лет назад. К слоям этого же возраста относятся находки украшений и подвесок так называемой начальной культуры верхнего палеолита.

Ранее в пещере нашли останки девочки, жившей около 50 тысяч лет назад, родителями которой были неандерталка и денисовец. Тем самым ученым удалось доказать, что эти вымершие ветви человечества скрещивались между собой.

Денисова пещера расположена в Горном Алтае, она известна открытием денисовцев — вымершей формы древних людей, которые когда-то населяли значительную часть Центральной и Восточной Азии.