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Бельгия и Португалия 27 июня проведут матч, достойный финала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/cristiano
Бельгия, первый номер рейтинга ФИФА, сойдется в 1/8 финала чемпионата Европы с действующим чемпионом Европы Португалией. Матч пройдет в воскресенье, 27 июня.

Бельгия выиграла все три матча в группе B с общим счетом 7:1. «Красные дьяволы» победили Россию (3:0), пропустили первыми, но отыгрались в матче с Данией (2:1) и обыграли Финляндию благодаря двум голам, забитым после 70-й минуты (2:0).

Португалия играла в «группе смерти» и вышла в финальную часть с третьего места. «Европейские бразильцы» обыграли Венгрию (3:0), проиграли Германии (2:4) и сыграли вничью с Францией (2:2), отыграв два мяча.

Это второй подряд выход в финальный этап Евро для сборной Бельгии и шестой в общей сложности. На прошлом чемпионате бельгийцы дошли до четвертьфинала, где проиграли Уэльсу. Для португальцев это седьмая финальная стадия чемпионата Европы подряд и восьмая в общей сложности. На прошлом чемпионате команда тоже вышла в плей-офф с третьего места, а в итоге в финальном матче выиграла у Франции.

Начало матча Бельгия — Португалия по расписанию: 22.00 мск
Где смотреть: прямая трансляция матча на Первом канале

«У нас действительно хорошая динамика. Я чувствую, что Кевин Де Брейне находится в отличной физической форме для участия в этой игре. То же самое я могу сказать и об Акселе Витселе и Эдене Азаре. У Кевина будет важная роль. Он не из тех футболистов, которые привязаны к одной позиции», — отметил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

«Мы в невыгодном положении. Отдых очень важен — нужно быть свежими. У нас такого же гандикапа не предвидится», — посетовал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш

Бельгийцы обладают третьей по прочности обороной на турнире. А Португалия входит в число команд с лучшей атакой, Роналду забил пять голов в трех матчах. Именно общий более выскоий уровень бельгийцев может вывести их в четвертьфинал, потому что один гениальный нападающий все равно в поле не воин.

Бельгия и Португалия никогда не встречались в финальных частях крупных международных турниров. Прошлая встреча в 2018-м была товарищеской и закончилась нулевой ничьей. В целом на проход бельгийцев дальше букмекеры дают 1.75, на португальцев — 2.1.

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