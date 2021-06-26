Германия запретила авиасообщение с Россией

Германия остановила авиационное и наземное сообщение с Россией из-за вспышки коронавируса, ограничительные меры вводятся с 29 июня.

Решение было принято немецкими властями после того, как Институт Роберта Коха официально включил Россию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса, пишет РИА Новости.

Авиакомпаниям, железнодорожным и автобусным перевозчикам разрешено перевозить России только пассажиров с гражданством или видом на жительство Германии. Таких граждан обяжут проходить двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения.

По заражениям Россия в конце июня вышла на четвертое место в мире, уступая только Бразилии (72705 случаев), Колумбии (32997) и Аргентине (24463). Российские показатели превышают 20 тысяч.

Авиасообщение между Россией и Германией было официально возобновлено 1 апреля в ограниченном формате. Были согласованы пять рейсов в неделю по маршруту Москва — Франкфурт-на-Майне, столько же из Москвы в Берлин и три в неделю из Санкт-Петербурга.