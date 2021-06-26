Нидерланды и Чехия 27 июня встретятся в 1/8 Евро

Нидерланды и Чехия встречаются в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020. Лидирующие по количеству забитых мячей в групповом этапе голландцы считаются фаворитами матча, но у чехов есть нападающий, уже менявший исходы игр.

Нидерланды уверенно вышли из группы C, выиграв все три матча: с Украиной (3:2), Северной Македонией (3:0) и Австрией (2:0). Команда забила восемь мячей — это лучший показатель группового этапа на турнире. Чехи вышли в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третье место. Они победили Шотландию (2:0), выстояли в матче с Хорватией (1:1) и минимально уступили Англии (0:1).

Нидерланды участвовали в девяти предыдущих финальных турнирах чемпионата Европы, но сборная не смогла выйти на Евро-2016. Чехия не пропустила ни одного Евро после распада Чехословакии (в 1993 году). В 2016 году чехи заняли последнее место в группе.

Начало матча Нидерланды — Чехия по расписанию: 19.00 мск

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«Я знаю, что сборная Чехии играет очень интенсивно. Я не играл против них достаточно долго: думаю, последний раз в 2015 году. Они всегда были сложными соперниками», — высказался нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай

«Они (голландцы) заряжены на атаку, обладают высоким индивидуальным мастерством и играют в быстром темпе. Они знают, что делать, и стараются как можно проще и быстрее доставить мяч нападающим. Если они его теряют, то мгновенно прессингуют, что на самом деле очень сложно», — оценил главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы.

По мнению экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко, чехи показывают «симпатичный футбол», но их соперники выглядят предпочтительные, их класс выше. Однако у чехов не следует сбрасывать со счетов нападающего Патрика Шина, способного в одиночку решить исход матча.

Команды в последний раз играли в отборочных турах к Евро-2016. Оба раза были сильнее чехи. Букмекеры, оценивая текущее состояние команд, делают ставку на победу сборной Нидерландов: ее коэффициент — 1.7, у Чехии — 3.3.