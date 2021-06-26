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Сибиряки собрались в путешествия, несмотря на пандемию

Источник:
Sibnet.ru
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Отдыхающие на пляже
Фото: © ID 5033181 / Pixabay License

Жители Новосибирска собрались летом в путешествия, несмотря на пандемию. Среди сибиряков наиболее популярными стал пляжный отдых на юге России и поездки в открывшуюся для россиян Турцию, сообщила Sibnet.ru директор турагентства «Африка» Наталья Куцевол.

«С мая у нас сложилась сложная ситуация с зарубежных отдыхом, люди планировали поездки по России и с удовольствием путешествовали. Какой-то процент людей, которые планировали в любом случае ехать на море, покупали путевки в Сочи и Крым», — рассказала Куцевол.

С 22 июня россиянам разрешили поездки в Турцию. Таким образом, из зарубежных направлений, по словам директора турагентсва, сейчас пользуются популярностью три — Турция, Кипр и ОАЭ. Наиболее доступна Турция, тогда как отдых на Кипре и ОАЭ будет более дорогостоящим.

В конце июня Россия также возобновит авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией.

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