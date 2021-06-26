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Тилль Линдеманн выпустил кровавую короткометражку «Я ненавижу детей»

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил короткометражный фильм на основе клипа на песню «Ich hasse Kinder» («Я ненавижу детей»). Короткометражка раскрыла все вопросы, которые оставались у зрителя после просмотра клипа.

По сюжету клипа на песню «Ich hasse Kinder», Тилль Линдеманн оказывается перед следователем. Его подозревают в убийстве четырех человек. Все убитые — одноклассники. Тилль тоже учился с ними и был жертвой издевательств со стороны ребят. Жертвы преступника как раз причинили Тиллю в детстве больше всего боли.

Если в клипе не понятно, почему в финале преступника освобождают. То в короткометражке все становится на свои места. Судья, бывшая одноклассница Линдеманна, выносит оправдательный приговор. Преступник уезжает к своей семье, а женщина взрывается в собственной машине, закончив череду смертей обидчиков героя клипа.

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