Тилль Линдеманн выпустил кровавую короткометражку «Я ненавижу детей»

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил короткометражный фильм на основе клипа на песню «Ich hasse Kinder» («Я ненавижу детей»). Короткометражка раскрыла все вопросы, которые оставались у зрителя после просмотра клипа.

По сюжету клипа на песню «Ich hasse Kinder», Тилль Линдеманн оказывается перед следователем. Его подозревают в убийстве четырех человек. Все убитые — одноклассники. Тилль тоже учился с ними и был жертвой издевательств со стороны ребят. Жертвы преступника как раз причинили Тиллю в детстве больше всего боли.

Если в клипе не понятно, почему в финале преступника освобождают. То в короткометражке все становится на свои места. Судья, бывшая одноклассница Линдеманна, выносит оправдательный приговор. Преступник уезжает к своей семье, а женщина взрывается в собственной машине, закончив череду смертей обидчиков героя клипа.