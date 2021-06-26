Обнаружены следы древнейшей эпидемии коронавируса

Международная группа ученых обнаружила в геноме жителей Восточной Азии следы древнейшей эпидемии коронавируса.

Согласно данным исследований, крупная эпидемия коронавирусной инфекции вспыхнула среди жителей Восточной Азии около 20 тысяч лет назад. Чтобы выяснить этого, специалистам пришлось изучить изменения в генах человека, кодирующих белки, взаимодействующие с SARS-CoV-2.

Сначала ученые синтезировали белки человека и SARS-CoV-2 для понимания их взаимодействия. Затем ученые применили эволюционный анализ к набору данных генома человека, чтобы проверить, сталкивался ли человек с коронавирусом в древности.

Оказалось, что предки жителей нынешних Китая, Японии, Монголии, Кореи и Тайваня пережили эпидемию коронавирусной инфекции, подобной COVID-19, пишет Current Biology. Она была чрезвычайно масштабной и охватила огромный регион.

За последние 20 лет произошло три вспышки тяжелых коронавирусных инфекций: SARS-Cov в 2002 году, MERS-CoV в 2012, вызывающий ближневосточный респираторный синдром, а с конца 2019 года вспыхнула пандемия SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.