НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Человечество поумнело благодаря внеземному вмешательству

Источник:
Sibnet.ru
167 0
Фото: © ESA

Космическая катастрофа 13 тысяч лет назад вызвала стремительный прогресс человеческой цивилизации, выяснила международная группа ученых.

В ходе раскопок в самых разных частях планеты археологи обнаружили характерные черные слои, указывающие на катастрофические изменения окружающей среды. Кроме этого, там нашли обломки космического тела, пишет Earth-Science Reviews.

Исследователи полагают, что примерно 13 тысяч лет назад на Землю обрушился поток обломков взорвавшейся кометы. Это подтверждают аномальное высокое количество залежей платины и признаки плавления материалов, которое могло произойти только при высоких температурах.

Катастрофа планетарного масштаба совпадает с резким изменением человеческих обществ — именно тогда появились первые оседлые поселения, возникла религия, сложные орудия труда, сельское хозяйство.

По мнению ученых, удар кометы примерно на тысячу лет изменил климат, он стал ледниковым, численность многих животных резко упала. Племена охотников-собирателей были вынуждены резко эволюционировать, чтобы выжить.

В результате в юго-западной Азии возникли первые мощные цивилизации. Такая адаптация людей вызвала толчок к развитию технологий, человечество стало быстро умнеть, накапливая знания и делая все новые открытия.

Еще по теме
Сибирские ученые получили прочный алюминий для авиации
Физики создали первые магниты для СКИФа
Краситель для определения вирусов создали в Омске
Придуман простой способ обнаружения внеземной жизни
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Медики продемонстрировали упражнения для больных COVID
Сибиряки собрались в путешествия, несмотря на пандемию
Пьяный подросток в Приангарье устроил гонки с ГИБДД
Власти Бурятии разрешили передвижения привитым от COVID
Самое популярное
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Охотники убили медведя-людоеда в парке «Ергаки»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • лис67 — 92 балла
  • tgu20-031-037 — 91 балл
  • серж2000 — 91 балл
сделать прогноз
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!

лачинов

А то что гражданам тоже не хватает денег это в расчет не принимается? Почему потребитель должен оплачивать...

Lad1972

Эксперт скромно умалчивает, что поднятие тарифоа на хв, потдимет также тарифы и на горячую воду, и на...

Uynachalnica

Этим же законом каждый имеет право на отказ от прививки.
Sibnet.Ru