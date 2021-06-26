Человечество поумнело благодаря внеземному вмешательству

Космическая катастрофа 13 тысяч лет назад вызвала стремительный прогресс человеческой цивилизации, выяснила международная группа ученых.

В ходе раскопок в самых разных частях планеты археологи обнаружили характерные черные слои, указывающие на катастрофические изменения окружающей среды. Кроме этого, там нашли обломки космического тела, пишет Earth-Science Reviews.

Исследователи полагают, что примерно 13 тысяч лет назад на Землю обрушился поток обломков взорвавшейся кометы. Это подтверждают аномальное высокое количество залежей платины и признаки плавления материалов, которое могло произойти только при высоких температурах.

Катастрофа планетарного масштаба совпадает с резким изменением человеческих обществ — именно тогда появились первые оседлые поселения, возникла религия, сложные орудия труда, сельское хозяйство.

По мнению ученых, удар кометы примерно на тысячу лет изменил климат, он стал ледниковым, численность многих животных резко упала. Племена охотников-собирателей были вынуждены резко эволюционировать, чтобы выжить.

В результате в юго-западной Азии возникли первые мощные цивилизации. Такая адаптация людей вызвала толчок к развитию технологий, человечество стало быстро умнеть, накапливая знания и делая все новые открытия.