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Евросоюз продлил санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз продлил экономические санкции против России, написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. Ограничительные меры в отношении Москвы действуют уже семь лет.

«ЕС будет придерживаться единого и стратегического подхода к России, основанного на пяти основополагающих принципах», — отметил Мишель, добавив при этом, что Брюссель протестирует новые форматы и условия диалога с Москвой.

Меры действуют против финансового, энергетического и оборонного секторов. В частности, для некоторых российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения.

Кроме того, Евросоюз запретил европейским компаниям использование и продажу российской стороне части технологий и сервисов для добычи и разведки нефти. Изначально ЕС ввел эти санкции 31 июля 2014 года сроком на один год.

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Политика #Мир #Россия
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