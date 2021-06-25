Системные требования Windows 11 напугали пользователей

Компания Microsoft представила новую операционную систему Windows 11, ее системные требования напугали пользователей — в частности, для установки одиннадцатой версии потребуется специальный модуль безопасности TPM 2.0.

Проверить совместимость своего компьютера с Windows 11 можно с помощью официальной утилиты PC Health Check, которая доступна на официальном сайте Microsoft. После запуска приложение выдаст свой вердикт.

Причин несовместимости может быть несколько. Например, Windows 11 требует наличия UEFI — эта программа пришла на замену устаревшей BIOS примерно десять лет назад. Более старые материнские платы такую функцию не поддерживают.

Также для новой операционной системы Microsoft потребуется наличие режима Secure Boot, который является частью UEFI. Он защищает компьютер от исполнения неподписанного кода в процессе загрузки.

Самая неожиданная часть системных требований — криптографический модуль TPM 2.0, который обеспечивает шифрование данных и защищает их от взлома. Есть аппаратные и программные реализации такого модуля.

В частности, он может быть куплен в качестве отдельной микросхемы. Но использование аппаратных модулей TPM в России ограничено и регулируется ФСБ, поэтому почти все техника, которая продается в стране, изначально лишена такой надстройки.

Тем самым российские пользователи могут столкнуться с трудностями при попытке перейти на Windows 11. Ее распространение начнется осенью 2021 года, все владельцы «десятки» смогут получить новую операционную систему бесплатно.