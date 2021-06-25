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Групповые видеозвонки стали доступны в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Telegram выпустил крупное обновление, теперь пользователям стали доступны групповые видеозвонки, а также ряд других полезных функций, сообщается в официальном блоге мессенджера.

Теперь пользователи могут включить трансляцию с камеры или изображения с экрана в голосовом чате любой группы. Для этого любой из участников должен включить видеорежим, нажав на значок камеры.

Пока видеочат имеет лимит в 30 участников, но в перспективе его планируется увеличить. Видео можно развернуть на полный экран, а также закрепить видео любого собеседника — так камера не будет переключаться на новых участников.

Таким образом, голосовые чаты теперь можно использовать для уроков онлайн, совещаний, деловых встреч или семейных собраний. При этом на компьютере чат открывается в отдельном окне, а сами групповые звонки оптимизировали для больших экранов.

Кроме групповых видеозвонков в Telegram появились анимированные фоны для чатов, анимации при отправке сообщений, кнопка меню у ботов, новые возможности для импорта стикеров, а также дополнительные подсказки.

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