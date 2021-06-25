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Штамм коронавируса «дельта» оказался в два раза заразнее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © UK Department for International Development

Вариант коронавируса «дельта» может стать доминантным, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

«Дельта» уже присутствует более чем в 85 странах. «Он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус (SARS-CoV-2), — цитирует РИА Новости Сваминатан.

По ее словам, пациент с таким штаммом может инфицировать «двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек», — по этой причине стали более распространены заболевания всей семьей.

«Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере для предотвращения тяжелого протекания болезни», — подчеркнула представитель ВОЗ.

По данным ВОЗ, индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает «дельта». Он продолжает мутировать, недавно стало известно о появлении штамма «дельта-плюс» (B.1.617.2.1).

Накануне в России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта-плюс», рассказала «Фонтанке» рассказала замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко. «Случай единственный и, скорее всего завозной», — сказала Даниленко. Она добавила, что данный штамм зафиксирован в единичных случаях в США и Великобритании.

Тема: Коронакризис
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Uynachalnica

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лачинов

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RS1981

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Uynachalnica

Этим же законом каждый имеет право на отказ от прививки.
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