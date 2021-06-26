Непобедимая Италия сыграет с Австрией на Евро-2020

Италия и Австрия сыграют во втором матче 1/8 финала Евро-2020 в субботу, 26 июня. Итальянцы намерены продолжить серию из побед всухую, которая насчитывает 11 матчей, австрийцы, впервые вышедшие в плей-офф, собираются побороться за четвертьфинал.

Сборная Италии замечательно ровно выступила на групповом этапе. Основной состав разобрался с Турцией и Швейцарией со счетом 3:0 в обеих встречах. На Уэльс главный тренер Роберто Манчини выставил резерв, который забил один мяч и не пропустил от соперника.

Сборная Австрии тоже неплохо показала себя на групповом этапе. Она заняла второе место, проиграв Нидерландам (0:2), но добыв две победы: над Северной Македонией (3:1) и Украиной (1:0).

На прошлом Евро-2016 итальянская «Скуадра адзурра» дошла до четвертьфинала, а Австрия финишировала на последнем месте в группе. Италия сейчас играет в седьмом финальном турнире подряд. Австрийцы впервые в истории вышли в плей-офф.

Начало матча Италия — Австрия по расписанию: 22.00 мск

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«Это отлично физически подготовленная команда, которая на протяжении всего матча способна бегать и прессинговать. Мы точно не позволим ей ничего навязывать и будем показывать привычный для себя футбол», — высказался о соперниках нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье.

«Конечно, мы понимаем, что Италия — фаворит, но мы уже добились исторического результата. Почему бы, не продолжить этот путь? Мы не фавориты и должны вновь показать топовый матч, может, даже вывести игру на новый уровень, ну, и пусть нам немного повезет», — ответил полузащитник сборной Австрии Флориан Гриллич.

Футбольные эксперты считают, что сенсации не произойдет и итальянцы продолжат поход по турнирной сетке. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил очень качественный футбол итальянцев, «современный, быстрый, техничный, разнообразный».

Букмекеры в прогнозах считают фаворитами итальянцев: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.50. Успех сборной Австрии оценен экспертами в 8.40.