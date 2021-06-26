Обидчики России Уэльс и Дания встретятся в 1/8 ЧЕ по футболу

Сборные Уэльса и Дании в субботу, 26 июня, разыграют путевку в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу — 2020. Амбициозные валлийцы вышли из сложной группы, а Дания пребывает в эйфории после разгрома России, который и подарил ей выход в 1/8 финала.

Уэльс во второй раз в истории и во второй раз подряд вышел в плей-офф чемпионата Европы. На прошлом турнире в 2016 году валлийцы сенсационно добрались до полуфинала. Дания преодолела групповой этап впервые за 17 лет.

Обе команды заняли в своих группах вторые места, опередив соперников по разнице голов. Уэльс сыграл вничью со Швейцарией (1:1), победил Турцию (2:0) и с минимальным счетом уступил Италии (0:1).

Дания стала первой командой в истории, которая вышла в плей-офф Евро после двух поражений на старте. Сначала датчане уступили Финляндии (0:1), а затем Бельгии (1:2), но крупная победа над Россией (4:1) обеспечила дальнейшие участие. Интересно, что на прошлом Евро-2016 обидчиком России был Уэльс, разгромивший соперника со счетом 3:0.

Начало матча Уэльс — Дания по расписанию: 19.00 мск

Где смотреть: прямая трансляция на телеканале «Россия 1»

«Мы изучим, как датчане играют, по какой схеме, как действуют отдельные игроки. Если нам удастся воплотить эти знания на деле, то у нас будут хорошие шансы на выход в четвертьфинал», — заявил защитник сборной Уэльса Неко Уильямс.

«Нужно подавить их порыв с первых минут, чтобы они не могли получить преимущество. Уверен, что легкой игры не будет, но нам по силам пройти дальше», — сказал нападающий датчан Андреас Корнелиус в эфире датского телеканала TV3 Sport.

Экс-форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко считает, что атакующая линия у датчан интереснее, чем у валлийцев, но у Уэльса прекрасная оборона. Футбольный журналист Артур Петросьян отмечает, что Дания не слишком хороша во владении мячом, но у команды все хорошо с контрвыпадами и постоянным прессингом, благодаря которым рождаются атаки.

Сборная Дании выиграла у валлийцев два последних поединка — в Лиге наций УЕФА осенью 2018 года. Букмекеры предлагают ставить именно на ее победу 1.85, на победу Уэльса — 5.55.